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【破頂股】教育板塊接力炒　5隻教育股創一年高

金融經濟 22:36 2020/04/28

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據本報統計今日創52周高位的14隻股份中，高達5隻股份為教育股

肺炎疫情爆發下，不少教育股業績仍然亮麗，令板塊接力炒上。據本報統計今日創52周高位的14隻股份中，高達5隻股份為教育股，當中包括新高教 （02001） 、中國科培 （01890） 、宇華 （06169） 、中教 （00839） 、希望教育 （01765） 。這些股份不少屬於實體高等教育股，反映資金目前口味漸由網上，轉至業務不太受疫情影響的實體經濟股。

上述5隻股份中，以新高教升勢最強，單日漲4.7%，目前已連升7日，收報3.99元，與4元大關僅一步之遙。至於一向甚受基金歡迎的中教，亦彈高3.1%，收報13.32元。

大華繼顯（香港）策略師葉國邦分析，資金炒作套路並無改變，依舊聚焦現金流穩定、資產負債表強勁的股份，只是教育股具有此等特質同時，走勢又相對落後，故獲追捧。他補充，隨消費有望復甦，體育用品及食物行業龍頭或受惠，且其資產負債表亦穩健，料能追落後。

教育股強勢之際，國信證券（香港）教育行業首席分析師楊曉琴亦發表報告，維持中教和中國新華教育 （02779） 「買入」評級，目標價分別為14.3元和3.78元。

相關文章：內地教育股造好　睿見教育績後飆升22%　新東方在綫升7%
相關文章：【負油價】史詩級急瀉過後　新加坡銀行：不排除再見負油價

 

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香港股票 教育股 宇華教育（06169） 中教控股（00839） 新高教集團（02001） 希望教育（01765） 中國新華教育（02779） 中國科培（01890） 教育行業 買入

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