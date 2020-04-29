【公路收費】內地公路5月6日恢復收費　一文看清公路股首季業績

▲ 內地將於5月6日起，恢復全國收費公路收取通行費。

內地收費公路、橋樑和隧道將於「五一黃金周」後，即5月6日零時起恢復收取通行費。4家公路股收市後陸續公布今年首季業績，包括深圳高速 （00548） 、深圳國際 （00152） 、安徽皖通高速 （00995） 、浙江滬杭甬 （00576） 。

農曆春節假期實行免收通行費政策，同時新冠肺炎疫情爆發，因應疫情防控，自2月17日起全國收費公路免收車輛通行費，首季公路公司的經營活動大受打擊。

深圳高速、深圳國際

深圳高速公路及深圳國際公布，受疫情期免費政策的影響，集團經營和投資的收費公路收入大幅下降，第一季錄得虧損逾1.3億元（人民幣，下同），去年同期錄得盈利4.7元；收入約4.5億元，按年大減65%。

安徽皖通高速

安徽皖通高速公布，由於通行費收入大幅下跌，首季錄得虧損2614萬元（人民幣，下同），去年同期錄得盈利2.9億元；期內收入倒退63.7%至2.7億元。

浙江滬杭甬

浙江滬杭甬公布，首季淨利潤按年增長16.84%至3.2億元（人民幣，下同），營業收入按年增長約51.2%至18.8億元。每股基本盈利0.1元。

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編輯：陳華