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【股壇金手指】最佳中國外資資管機構評選出爐　惠理排第9

金融經濟 22:11 2020/04/28

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惠理創始人、聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海（左）表示，「未來亞洲最大的機遇就是中國內地市場的不斷開放和國際化」

基金行業諮詢機構Z-Ben Advisors（哲奔投資管理諮詢）發佈了今年首25名最佳中國外資資管機構，在香港成立的惠理 （00806） ，自2019年後再度躋身前10名，排名第9位，亦是本次前10名中唯一一家來自亞洲的資產管理公司。

評選主要從在岸投資、對外投資，以及對內投資三個業務來檢視外資資產管理公司在適應監管變化、業務調整策略，和面對挑戰之決策能力。是次評選中，摩根資管、瑞銀資管，和景順分別進駐頭三位；港人熟悉的滙豐投資，則排名第7。

惠理今次繼續排名首10位，該行透露，旗下「中國內地業務近幾年保持強勁增長」，客戶境內外管理規模去年增長60%，錄17億美元。惠理創始人、聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海表示，「未來亞洲最大的機遇就是中國內地市場的不斷開放和國際化」。

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