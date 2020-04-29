【負資產急增】高位接貨要小心　納米樓 = 重災區？

新冠肺炎肆虐，樓價持續下跌，銀行物業估價同時回落，特別是納米戶。據本刊統計，深水埗置豐閣高層C室，實用面積146平方呎，去年以258萬元易手，惟現估價只有223萬元。若業主當時以九成按揭購入單位，已恐變成負資產。

就算是港島區，樓價相對硬淨，也受影響。據土地註冊處資料顯示，北角友福園高層E室，實用面積206平方呎，去年以404萬元易手，惟現估價只有362萬元。新界區分面，以屯門利寶大廈中高層D室，實用面積234平方呎，去年以382萬元易手，惟現估價只有327萬元。

值得留意的是，假如近年高價購買納米樓，現或成負資產高危一族，皆因納米樓樓價日後易跌難升。一般來說，納米樓向來有兩類人追棒：一是投資者，二是首次置業者，惟兩者需求同時大減。

先講投資者，投資者看準納米樓有一定的租賃需求，而且租金回報率相對高，惟目前租價大跌，市區剛入伙的納米盤，租金更曾跌穿一萬元水平，試問樓齡較大的納米盤，又怎可能不跌。

對首次置業者來說，由於首價不足，但為了盡快上車，只好購買納米盤。不過，政府去年放寬首置按保的樓價上限，令這批首置客有更多選擇，不再只是納米盤。在此前題下，納米盤需求大跌，樓價自然易跌難升。

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