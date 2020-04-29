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【疫市營商】HKTVmall 5月感謝祭　送388套東京雙人來回機票

商業 10:00 2020/04/29

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HKTVmall將舉行5月感謝祭，參加者更可透過終極大抽獎，贏取東京雙人來回機票。（Facebook截圖）

由明日（4月30日）至5月31日 ，HKTVmall將舉行5月感謝祭，包括星期三折上折等優惠活動。參加者更可透過終極大抽獎，贏取東京雙人來回機票。

HKTVmall將會送出388套東京雙人來回機票，出發日期由今年12月1 日至2021年6月30日期間。參加者只需做好「打卡」、「線下消費」及「線上消費」即可參加抽獎。詳情： https://bit.ly/3bHoPKB

感謝祭當然少不了優惠折扣。HKTVmall 除了延續皇牌「 每日一店 」優惠外，今次亦加入「名店登陸」店舖優惠，包括Columbia全店至少5折、Arena & Speedo品牌旗艦店全店4折等。同時，每逢星期三，亦會推出限定類別折上折優惠。 HKTVmall更特別預告： 5月6日將會有精選運動健身用品額外9折。

【疫市營商】UA院線預告宣傳　24部經典電影將重上大銀幕

另外，HKTVmall 每週亦會限量200款優惠產品至少半價，更有1折至2折必搶專區，由化妝護膚至生活家電用品，亦一應提供。 5月23日（周六）全埸亦會有超過100,000件精選貨品，額外95 折。

HKTVmall 5月感謝祭優惠詳情：https://bit.ly/2VWwluE

【疫市營商】希慎夥100間商戶推7折現金券　有甚麼著數？

【疫市營商】時裝店春季貨滯銷　復工無助生意唯盼疫情緩和

責任編輯：葉泳珊

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