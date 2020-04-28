【美股戰報】紐約期油轉漲　石油股普遍回升

美國多間藍籌企業公布業績，抵銷油市恐慌情緒，美股三大指數高開，道指升319點，報24450點，升幅1.31%；標指升36點，報2914點，升幅1.25%；納指升63點，報8792點，升0.7%。

輝瑞（PFE）受業績利好開市前升逾2%，現稍跌0.57%，報38.09美元。3M業績勝預期，升3.44%。新型肺炎疫情出現緩和的跡象，預期受惠歐洲多國重啟經濟，歐洲銀行股普遍上升，巴克萊銀行（BCS）升7.71%；瑞銀（UBS）升6.43%，蘇格蘭皇家銀行（RBS）升7.14%。



市場憂慮全球儲油設施快將爆滿，紐約期油一度跌20%至每桶10美元水平。現回升至12.５美元；布蘭特期油升3.25%，報20.64美元。石油股亦跟隨回升，康菲石油（COP）升3%，斯倫貝謝（SLB）升3.3%，哈利伯頓（HAL）升4.38%，埃克森美孚（XOM）升2.31%，雪佛龍（CVX）升1.03%。美國原油基金（USO）無升跌。

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