【股神退休】芒格罕見缺席巴郡股東會 巴菲特接班人快揭盅？

▲ 年度投資界盛事、巴郡股東會今年將改為綫上舉行，並由巴菲特和非保險業務副董事長阿貝爾主持。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）每年的股東會為投資界盛事，吸引逾萬人參與，因巴菲特及其搭檔、巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）會回答投資者關心的問題，更會分享他們對市場的看法及投資心得。

不過，今年受新冠肺炎疫情影響，巴郡宣布，股東會將在美國中部時間5月2日在綫上舉行，同時芒格今年將罕見地缺席巴郡股東會，由巴菲特及公司非保險業務副董事長阿貝爾（Greg Abel）出席主持。

市場由此揣測巴菲特接班人或已浮出水面，現年90歲的巴菲特或會交棒予阿貝爾。事實上，去年股東會時，阿貝爾及保險業務副董事長賈恩（Ajit Jain）已開始回答股東的一些問題，市場已揣測兩位將成為巴菲特及芒格的接班人。巴菲特的今年的致股東信中，也再釋出退意，表示「公司已經為我和芒格的離開做好百分百的準備。」

巴郡將在美國中部時間5月2日上午7時公佈首季度業績，下午3時45分舉行股東會，除巴菲特和阿貝爾外，其他董事均不會出席股東會。

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編輯：陳健婷