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【美股戰報】升勢集中科技五股　美股後市宜謹慎

環球政經 21:40 2020/04/28

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疫情令全球經濟慘淡，但美股走勢卻「堅離地」，標普500指數由3月23日起至今已累升近三成，情況實在令投資者費解。但如果細分行業走勢，便會發現是次上升乃是情理之中，由3月23日美股見底回升當日起計，十隻標普行業分類指數中，以標普500能源指數、標普500健康護理指數、標普500公用股指數以及標普500原材料指數升勢最為凌厲，分別升49.19%、35.91%、31.5%及33.15%，這四個板塊正正早前跌勢最急（能源股及原材料股）以及傳統的防守板塊(健康護理及公用股)。

相關新聞: 【美股戰報】輝瑞追加5億美元研發疫苗　開市前升2%

但指數節節上升，卻與上述四個行業沒有關係，觀乎３月２３日起至今的回報貢獻，領漲的仍是微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet、臉書，這五隻科技巨擘在短短一個月間已貢獻標指回報的兩成，當中亞馬遜的表現更優於2月19日大跌前的水平。

高盛分析師 David Kostin 近期便發表報告指出，標普 500 指數的表現，幾乎只靠幾隻大股票支撐，目前標指市值最大的 5 隻股票，已佔指數整體市值的 22%，比2000年網路泡沫時期還高。

他又指，成份股於過往三個月回報漸見分歧，回報相距2個標準差的公司，回報差距可達40%，比過往10年的中位數23%為高，顯示升勢只集中在部份股票上。

不難想像，當個別股票升勢過急，令估值愈谷愈大，同時其他股票又不具投資價值時，指數的升勢便難以維持。此外，除了2000年的網路泡沫外， 1990 年和 2008 年的衰退以及 2011 年和 2016 年的經濟放緩之前，市場也都出現了升勢橆中在個數股票的現象，後市走勢不敢過於樂觀。

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文章詳見: 美股戰報

 

撰文 : 國際組

美股 股票 標準普爾500指數 Alphabet

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