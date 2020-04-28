【防疫抗疫基金】綠色小巴營辦商3萬元補貼　即日起接受申請

▲ 綠色小巴營辦商持證人須於9月30日或之前，將填妥的申請表格，郵寄至運輸署。(資料圖片)

為協助運輸業界應對當前經濟環境所帶來的經營壓力，政府在「防疫抗疫基金」下預留一筆款項，向專線小巴營辦商提供補貼，今日（28日）起接受申請。

【防疫抗疫基金】貨車車主補貼今起接受申請 登記後2至3周發放補貼（附登記連結）

每個獲批准營運專線小巴路線組合的「公共小巴（專線）服務客運營業證」持證人（綠色小巴營辦商），可獲一筆過每輛綠色小巴港幣3萬元的非實報實銷補貼。持證人須於9月30日或之前，將填妥的申請表格，郵寄至運輸署。運輸署在完成核實營辦商所提交的資料後，會於1個月內以自動轉帳形式發放補貼。

截至4月中，運輸署已收到3間專營巴士公司、10間專營和持牌渡輪營辦商、香港電車有限公司及約1700份由非專營公共巴士、學校私家小巴及出租汽車登記車主提交的相關補貼申請，並已發放補貼金額逾一億元。

【防疫抗疫基金】零售業資助計劃收9.3萬申請 美容院、按摩院及派對房間5月初可申請

【防疫抗疫基金】資助建造業中小企1至2萬元 工友7,500元

責任編輯：蘇穎琪

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l