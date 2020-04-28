騰訊指7月前完成消費限額改造　遊戲增值問題頻現被約談　

▲ 遊戲增值問題頻現，騰訊被江蘇消費者權益委員會約談。

江蘇省消費者權益保護委員就消費調查中發現的遊戲增值、直播打賞等問題，約談騰訊（00700）、網易（美：NTES）、抖音、虎牙（美：HUYA）等16家企業，要求整改。騰訊遊戲表示，騰訊已完成手遊的實名認證工作，將於今年7月前全面完成遊戲時長、消費限額等技術改造。

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騰訊遊戲稱，目前僅《王者榮耀》、《和平精英》兩款遊戲啟用「實名認證+人臉識別」雙驗證技術。因考慮到用戶隱私，人臉識別驗證僅用於增值支付環節，旗下其他遊戲正在逐步推進這一技術改造。

是次調查涉及的7家網絡遊戲企業、9家直播與短視頻平台。江蘇省消保委發布的消費調查報告稱，騰訊、網易等7家網絡遊戲企業存在不同程度的遊客模式仍可增值、實名認證落實不到位、充值環節存在漏洞、退款流程複雜等問題。另外9家直播平台存在充值打賞時默認勾選「小額免密支付」、誘導消費以及退費難等問題。

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