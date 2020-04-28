【防疫抗疫基金】貨車車主補貼今起接受申請　登記後2至3周發放補貼（附登記連結）

新冠肺炎疫情下，政府在「防疫抗疫基金」下預留共約13億元，向貨車車主及綠色專線小巴營辦商提供補貼，今日（28日）起接受申請。



每位合資格的貨車登記車主可獲每輛車一筆過港幣1萬元的非實報實銷補貼。運輸署由本月27日起至5月中發信通知各合資格貨車登記車主登記領取補貼的手續詳情。接獲信函的貨車車主可以由今日起至9月30日，使用信函上提供的登記密碼，透過「香港政府一站通」提交登記。在成功完成登記後，補貼約於2至3周內以自動轉帳形式發放至在網上登記填報的本地銀行帳戶。在發放補貼後，貨車登記車主會獲發付款通知書。

政府承擔跨境貨車司機檢測費用 上限每次350元



另外，政府會承擔跨境貨車司機在深圳及珠海共5個陸路口岸，分別是沙頭角、文錦渡、皇崗、深圳灣口岸及港珠澳大橋珠海口岸，進行新冠病毒核酸檢測的相關費用。如跨境貨車司機在本港進行核酸檢測，亦可以實報實銷方式申請資助，金額上限為每次港幣350元。詳情將會另行公布。

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責任編輯：蘇穎琪

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