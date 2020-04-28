【美股開市】3M波音領漲 道指彈370點

新冠肺炎全球大流行，打擊環球經濟，但同時推高醫療相關用品需求，藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE）和口罩生產商3M（美：MMM）業績報喜，加上波音（Boeing，美：BA）復工在望的利好，均助美股周二高開，道指漲378點。

【美股業績】3M盈利收入均勝預期 口罩需求勁帶挈

【美股業績】Pfizer上季業績佳 受惠醫院用品銷售增

全球最大的N95口罩生產商3M，股價彈4.7%，主因上季業績理想，但同時宣布基於疫情而暫停公布今年展望。輝瑞亦憑業績佳，股價升1.1%。

波音（Boeing，美：BA）宣布重開南卡羅來納州廠房，5月初恢復生產客機，支持股價漲4%。

福特汽車（Ford，美：F）和連鎖咖啡店星巴克（Starbucks，美：SBUX）將於收市後公布業績，股價分別升5.7%和1.4%。

復工憧憬持續，美元稍軟，澳元升至近6周高。美匯指數低見99.45，跌幅0.6%；澳元高見65.14美仙，升幅0.8%；歐元、英鎊和日圓亦曾漲0.5%、0.7%和0.6%，報1.0888美元、1.2518美元和106.56兌1美元。

油價波動，紐約期油亞洲交易時段最多跌21.2%，低見10.07美元，其後跌幅收窄，美股早段僅跌0.2%，報12.75美元；布蘭特期油最多升6.1%，報21.2美元。

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