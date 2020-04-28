【美股早市】道指倒跌80點 消費者信心史上最大急挫＋重磅科網股下跌

新冠肺炎全球大流行，打擊環球經濟，但同時推高醫療相關用品需求，藥廠輝瑞和口罩生產商3M業績報喜，加上波音復工在望的利好，均助美股周二高開，道指漲378點。但其後受累消費者信心的數據疲弱，加上蘋果為首的重磅科網股下跌，拖累美股倒跌，道指最多挫80點。

【美股業績】3M盈利收入均勝預期 口罩需求勁帶挈

【美股業績】Pfizer上季業績佳 受惠醫院用品銷售增

美股其後升幅收窄近半，主因會議局公布4月消費者信心急跌至86.9，低於市場預期的87，以及3月向下修訂的118.8，更為史上最大跌幅，反映美國經濟並不樂觀。

5大科網股FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母企Alphabet） 帶領大市倒跌，5股跌幅伕1乎0.6%至3.4%。

全球最大的N95口罩生產商3M（美：MMM），股價彈4.7%，主因上季業績理想，但同時宣布基於疫情而暫停公布今年展望。輝瑞（Pfizer，美：PFE）亦憑業績佳，股價升1.9%。

波音（Boeing，美：BA）宣布重開南卡羅來納州廠房，5月初恢復生產客機，支持股價漲0.5%。

福特汽車（Ford，美：F）和連鎖咖啡店星巴克（Starbucks，美：SBUX）將於收市後公布業績，股價分別升1.9%和跌0.3%。

復工憧憬持續，美元稍軟，澳元升至近6周高。美匯指數低見99.45，跌幅0.6%；澳元高見65.14美仙，升幅0.8%；歐元、英鎊和日圓亦曾漲0.5%、0.7%和0.6%，報1.0888美元、1.2518美元和106.56兌1美元。

油價波動，紐約期油亞洲交易時段最多跌21.2%，低見10.07美元，其後跌幅收窄，美股早段僅跌0.2%，報12.75美元；布蘭特期油最多升6.5%，報21.29美元。

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