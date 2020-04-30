【疫市營商】新地商場夥800個商戶力推優惠　現金即享折扣低至66折

▲ 新地3個商場聯同逾800個商戶帶來多重購物優惠。（新地提供圖片）

新鴻基地產旗下位於旺角的MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場以及元朗YOHO MALL形點於5月至6月期間，為市民推出「安心抗疫、精明筍購」企劃。3個商場聯同逾800個商戶帶來多重購物優惠，涵蓋餐飲、美妝、時尚服飾及電子家品等。

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5.10及5.20 快閃優惠日

為慶祝5月10日的母親節以及5月20日的網絡情人節，顧客當日於新都會廣場美容商戶消費滿3,000元，即可享「美妝閃購日」快閃優惠，獲取600元美容現金券。MOKO新世紀廣場則特選多間鐘錶、珠寶及飾品商戶，顧客以電子消費滿25,000元，即可賺取高達2,500元新地商場贈券。

母親節期間，3個商場亦齊推獨家餐飲優惠，場內指定食肆更同時推出精選折扣優惠。

旺角MOKO新世紀廣場：消費滿50元送10元餐飲禮券 或 消費滿120元送30元餐飲禮券

葵芳新都會廣場：消費滿50元送10元餐飲禮券

元朗YOHO MALL形點 ：於場內食肆消費滿500元送100 元指定餐飲商戶現金券

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每星期推出主題優惠

5月16日起，3個商場每星期會推出「星級商店立減優惠」，The Point會員憑積分即可預先換領電子立減券，在星級商店消費滿指定金額，即可享現金折扣優惠低至66折。星級商店更是每週不同，例如以下大型品牌：

▲ MOKO新世紀廣場的「星級商店立減優惠」

▲ 葵芳新都會廣場的「星級商店立減優惠」

▲ 元朗YOHO MALL形點的「星級商店立減優惠」

3個商場的Facebook專頁更設有「立減直播間」，由小編團隊導航介紹精選產品詳情，確保顧客安心在活動期間率先收取立減情報，輕鬆預留電子立減券，再到店領取專屬優惠。

家電日用品低至1折

YOHO MALL形點特別精選多達80項名牌家電、潮人Gadget及時尚精品等，以低至一折換購。只要於指定日子內消費滿指定金額，即可尊享低至一折換領禮品包，禮品包括時尚DYSON風扇、潮玩Vlogging 必備穩定器及運動相機，以及32吋液晶體電視等。

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而葵芳新都會廣場及MOKO新世紀廣場，亦由5月11日起，分別在逢星期一及星期三加推「線上即搶消費券」，送出合共4,000張總值40萬元的現金消費券。The Point 會員憑2,000分積分，即可安坐家中率先預留消費券名額，再輕鬆到場領取價值$100的不同類別消費券。

責任編輯：葉泳珊

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