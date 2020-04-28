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【油價走勢】紐約6月期油連日再急跌　箇中原因竟然係咁？

金融經濟 21:04 2020/04/28

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標普道瓊斯指數公司稱，紐約期油6月合約轉倉將於一天內進行，並在4月28日完結後表述完成轉倉。

紐約6月份期油周一大跌25%，今日再跌至近10美元邊緣，市場相信，油價突然急瀉，或與多種商品指數的指數供應商標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices），提前把紐約期油合約轉倉至7月合約有關。

標普憂6月期油合約價格變零或低於零

標普道瓊斯指數公司解釋，提前將所有商品指數的期油合約轉倉，是基於6月期油合約的價格可能變為零或低於零，及6月未平倉合約數目平穩下降。

公司續稱，轉倉將於一天內進行，並在4月28日完結後表述完成轉倉。假若6月合約於4月28日達到零或低於零成交，標普道瓊斯指數公司將把為期一日的轉倉，押後至6月合約為高於零的工作日。

三星資產：標普行動對3175影響不大

現時三星標普高盛原油ETF （03175） 追蹤標普高盛原油額外回報指數，三星資產表示，標普道瓊斯指數公司的最近行動，不會對3175產生任何重大影響，因管理人早前已將期油合約，替換至9月合約。

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香港股票 ETF 商品 FGX原油（03097） Ｆ三星原油期（03175） 轉倉 紐約期油 紐約

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