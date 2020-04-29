【負資產101】拆解負資產成因　銀行何時會call loan？

負資產的成因

一）樓價急速回調

以1997年至2003年期間為例，先有亞洲金融風暴、其後科網股爆破，然後沙士襲港，重挫香港經濟，終致樓價急速下跌，負資產急增。

二）高成數按揭

金管局當時解釋說，負資產個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款，又或按揭保險計劃的貸款，因為此類貸款的按揭成數一般較高。

行內人士透露，銀行員工可承造九至十成按揭，以本地龍頭銀行為例，若員工月入5萬元，最多可借500萬元，只要物業低於500萬元，即可「零首期」上車，而且按揭息率也較低。不過，由於透過高槓桿來借貸，只要樓價急跌，他們即淪為負資產一族。此外，若他們轉工，又或被裁，上述「樓按福利」將不再。

換句話說，即使樓價回調，若無透過高槓桿來借貸的話，則不會淪為負資產。自2010年起，金管局推出多項逆周期措施，連番收緊按揭，買家要用更多首期才可以上車市。因此，即使樓價於2015年至2016年期間下跌，負資產問題也未見惡化。

負資產的後果

若物業淪為負資產，放貸銀行為保自身利益，或要求業主提早償還按揭貸款，即俗稱「call loan」。假如業主無法還清貸款，銀行有權收樓，並將單位拍賣。

不過，只要業主按時供款，即使物業淪為負資產，銀行也不會要求提早還款，皆銀行要求業主提早還款，可能出現撇賬，損害銀行利益，更可能影響銀行體系穩定，故出於自身考慮，銀行傾向讓借款人慢慢還款。

事實上，當業主觸犯按揭契約，便遭銀行「call loan」，較常見有透過按保使用高成數按揭入市，但將單位出租；向財務公司將單位加按，但未知會及得到銀行批准；連續三個月未能準時還款。

按此瀏覽更多【負資產急增】消息：https://bit.ly/2Sib7GJ