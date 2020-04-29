【樓市分析】放寬首置按保　引爆負資產潮？

去年政府宣布，放寬按揭保險計劃的樓價上限，原意是協助首期不足，但有供款能力的市民置業。然而，新冠肺炎肆虐，加上早前的社會事件，香港經濟已陷入衰退，樓價持續下跌。換言之，政府放寬按保此舉，或好心做壞事，更埋下負資產爆發危機，令一眾買家血本無歸！

樓價跌逾一成 即變負資產

據政府規定，首次置業者欲申請九成按揭，樓價上限由400萬元，提升至800萬元；而八成按揭貸款的樓價上限則由600萬元，提升至1,000萬元。值得留意的是，負資產成因有二：一是樓價急跌，二是高成數按揭。由於新按保調低高成數按揭門檻，自然吸引更多首置買家選用。不過，高成數按揭買家的供樓負擔較重，一旦樓價跌逾一成，便墜入負資產的深淵！

據中原城市領先指數（CCL）顯示，由去年10月至今，指數回落超過3%，而個別屋苑樓價，更由高位回落半成至一成。換言之，若在放寬按保後置業，現或已踏入負資產紅線，若樓價續跌，遲早也淪為負資產一族。

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高成數揭按比率增 逾15年新高

據經絡按揭轉介研究部數據顯示，去年10月政府放寬按保後，高成數按揭的選用比例持續上升，其中選用八成至九成按揭成數比例表現突出。以3月數據為例，有關比例佔整體18%，已連升7個月，更創逾15年新高。

事實上，據香港按揭證券每月報告，新批出貸款宗數及金額，自去年10月起錄大幅上升，及至今年3月，更創自2010年9月後新高，平均每宗貸款金額達519萬元。