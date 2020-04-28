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【五一黃金周】同城藝龍料黃金周民航有望迎客流高峰

金融經濟 21:00 2020/04/28

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同城藝龍發布內地五一黃金周旅遊趨勢預測報告。

同程藝龍（00780）內地「五一」出遊趨勢報告指出，「五一」黃金周民航客運有望迎來明顯的客流高峰，且預計鐵路日均旅客發送量將增加，酒店的平均房價亦明顯有漲幅，主要景區的門票預訂量逐步回升。

同程旅行機票大數據顯示，4月30日至5月1日內地民航班機（不含港澳台地區）的平均票價最低為542.9元，最高為736.8元（均為不含稅費票價），最高票價出現在假期最後一天（5月5日）。

中國鐵路上海局集團預測，從4月30日至5月5日，預計發送旅客700萬人次，日均旅客發送量預計為116.7萬人次。其中5月1日當天的旅客發送量預計將達到150萬人次，為全國鐵路日均客流量的50%。而4月1日至4月20日全國鐵路日均旅客發送量為366.3萬人次。有關機構預測，今年「五一」假期中國鐵路日均客運量有望創下自春節黃金周之後的最高紀錄。

同程旅行住宿大數據顯示，今年「五一」五天假期內地酒店（港澳台除外）的平均房價（最終預訂價，非酒店前台價）均有不同幅度的上漲，整體的平均房價約為每間405元/夜，平均上漲幅度為42%。平均房價上漲的主要原因在於供需結構的變化。

中國主要旅遊景區的門票預訂量開始穩步回升，假期第二天（5月2日）入園的門票預訂量最大，其次為5月1日和5月3日，假期最後兩天入園的門票需求量相對較小。

同城藝龍指，今年中國主要旅遊景區基本上啟用「預約入園」制度。中國低風險地區的周邊遊預訂較為活躍，省內跟團遊穩步復甦，小型定制團最受歡迎。出遊需求比較旺盛的目的地主要集中在華東地區、華南地區、西南地區，蜜月遊、親子遊等細分需求較為活躍。

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