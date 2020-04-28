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【美股業績】Merck上季業績佳 但降全年盈利展望

環球經濟金融 21:47 2020/04/28

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美國默克藥廠（Merck，美：MRK）公布上季業績，受惠癌症藥物吉舒達（Keytruda）的強勁需求，盈利和收入俱勝市場預期，但下調2020全年盈利展望，拖累股價場外跌逾2%，開市後跌幅擴大，挫約3.8%。

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期內，盈利按年升1%至32.2億美元，經調整後每股盈利按年升22%至1.5美元，勝預期的1.34美元；收入按年升11%至120.6億美元，亦勝預期的114.8億美元。

公司表示，新冠肺炎全球大流行的影響在第一季業績尚未浮現，但把全年收入展望下調21億美元，包括藥物業務蒙受總值17億美元的負面打擊，以及寵物健康業務方面的4億美元。

默克展望，2020全年每股盈利經調整後，介乎5.17至5.37美元，遜市場預期的5.59美元；收入介乎461億至481億美元，亦低於市場預期的488億美元。

Merck業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 120.6億 +11% 114.8億
盈利（美元） 32.2億 +1%
經調整每股盈利（美元） 1.5 +22% 1.34

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默克藥廠（Merck，美：MRK） 美股 業績公布 每股盈利 美國

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