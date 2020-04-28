【美股戰報】輝瑞追加5億美元研發疫苗　開市前升2%

美國疾病控制及預防中心（CDC）提出各州每月為當地至少百分之2.6的人口進行新型肺炎病毒檢測，市場憧憬美國加快全面重啟經濟，加上美國多個州份正準備復工，美股三大指數期貨向好，道指期貨升358點或1.5%；標普期貨升41點或1.47%；納指期貨，升85點或0.97%。



今日重點股份：

Goolge 母公司Alphabet（GOOGL）周二收市後公布業績。較早時，Alphabet稱今年內將減少招聘人手及削減一半營銷費用，但因疫情直到2月下旬才開始對全球經濟和其廣告業務造成沖擊，市場預測Alphabet的收入將比去年同期增長13%，股價開市前升1.03%



美國藥廠輝瑞（PFE）第一季度收入為120.28億美元，按年降低8%。其中，生物製藥業務收入100億美元，按年增長10.6%。盈利為34.01億美元，按年跌12%；每股盈利0.61美元，按年降低10%，但仍勝預期。輝瑞將追加5億美元用於疫苗研發，股價開市前升2.14%



美國重型機器生產商Caterpillar（CAT）公布上季業績，調整後每股盈利按年跌近4成至1.98美元、盈利按年跌42%至10.9億美元，但仍勝預期，股價開市前稍升0.43%。



蘋果 （APPL）自3月關閉中國以外地區門市後，預期會在5月份重開更多零售店，股價開市前稍升0.73%。



美國晶片巨企Nvidia（NVDA）宣布已完成對以色列伺服器晶片廠 Mellanox（MLNX） 的收購，成交價 70 億美元，以強化其資料中心的產品，Nvidia股價開市前升2.16%



微軟 （MSFT）宣布已經與可口可樂 （KO） 達成了一項為期五年的合約，將為可口可樂提供包括團隊聊天應用程式及客戶服務代理等商務軟件，兩者分別升0.92%和 1.73％。