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任天堂二代Switch主機規格曝光　效能提升並設有雙屏幕

科技 20:22 2020/04/28

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任天堂（Nintendo）推出的Switch遊戲主機再次風靡全球，而第二代主機的消息亦不斷傳出，最近，有關二代Switch的規格資料於網上曝光。

任天堂（Nintendo）推出的Switch遊戲主機再次風靡全球，而第二代主機的消息亦不斷傳出，最近，有關二代Switch的規格資料於網上曝光。

據韓媒《Metro》消息指，新一代Switch主機有望在2021年推出，預計新機採用64GB SSD，NVIDIA 處理器，支援 4K 解像度等功能來提升主機效能。此外，外國爆料人士Mike Heskin發現，新一代Switch將支援雙屏幕，而且不排除是根據Wii U的手把改良而設。

事實上，任天堂曾經為Switch進行小幅度改良，主要是提升電池電量及續航力。不過消息指，即使任天堂推出二代主機，其主機亦將不會是全新設計，而是根據舊機進行改良，預計新主機售價為399美元（約3,092港元），比起目前市面上的主機貴100美元。

<<Switch能否用酒精消毒？任天堂：會褪色變形勿噴酒精

另外，Switch最近因《集合啦！動物森友會》遊戲爆紅，導致全球缺貨。彭博報道指，任天堂計劃在明年3月份前，生產2,200萬部主機，較去年同期增加 10%。針對今年第二季的備貨量，更比原定計劃超出 50%。不過，現時疫情影響供應鏈，任天堂雖已盡力改善供貨量，但整體仍未回復正軌。

責任編輯：李寶如

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