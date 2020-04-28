【疫市營商】時裝店春季貨滯銷　復工無助生意唯盼疫情緩和

▲ 時裝店Moiselle主席及行政總裁陳欽杰表示，將於5月另推4招吸客，包括推出時尚口罩套，吸引港人購買襯衣。（MOISELLE提供圖片）

港府下周一（5月4日）起恢復政府服務，絕大部分公務員正常復工。隨着復工在即，港人外出消費的機會增加。不過，有時裝店卻指未能受惠。

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時裝店Moiselle主席及行政總裁陳欽杰表示，時裝季節性變化大，2至4月期間售賣的春季貨品，即使港人復工後外出消費，也不會花錢買春季貨，這批貨滯銷令生意虧損不少。他又指，上班族每天都要吃飯，但不是每天都要買新衣服，零售未及餐飲般受惠。

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陳欽杰指，公司的遊客生意佔4成，本地客佔6成，現時遊客盡失和港人購買慾弱，令生意跌7至8成，期望全球疫情緩和，訪港旅客增加才有望生意增長，現時展望今年第4季生意反彈。

他認為，現時只能專攻本地客，但港人對減價已「見慣見熟」，故將於5月另推4招吸客。由於港人注重健康，公司將推出防菌衣服；其次口罩成為港人的必需品，公司將推出時尚口罩套，吸引港人購買襯衣；此外公司將提早推出新系列，以新品刺激消費慾；最後是加強網上生意，將於5月中設計全新網站吸客。

▲ MOISELLE推出時尚蕾絲口罩套，面料採用2020春夏系列當中的Tweed和Lace等，吸引愛美觀、着重品味的客人。（MOISELLE提供圖片）

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記者：朱悅瀅

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