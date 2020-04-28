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【疫市營商】UA院線預告宣傳　24部經典電影將重上大銀幕

商業 20:09 2020/04/28

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本港疫情緩和，雖然限聚令仍未正式完結，不過不少商場已開始宣傳優惠，連正在停業的UA Cinemas（娛藝）亦有新搞作。

【疫市營商】新地商場向DSE考生贈6000份禮物　另設Whatsapp外賣專線

UA Cinemas在Facebook宣佈，自5月14日起，UA院線將會聯同UA Films 娛藝電影發行為港人帶來 24 部精選好戲，共有 7 個系列。該24部電影包括不少經典電影，例如《飢餓遊戲》系列、「鬥智鬥力系列」的兩集《非常盜》 、「驚慄奇情系列」的《獵殺星期一》，以及「心靈自療系列」的 《鼓動真我》 等。

【疫市營商】公務員復工無助灣仔餐廳生意　1.5米距離局限座位

同時，UA院線亦將會推出 UA Films Showreel Pass，讓觀眾可以一個價錢，可盡看同一系列的電影。有關的預售詳情將稍後於Facebook專頁公佈。

【疫市營商】JOOX推出全港最抵3人家庭計劃　每月只需66元

責任編輯：葉泳珊

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