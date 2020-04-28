【挑戰道德】矽谷捲起有毒風潮　年輕創業家相信輕劑量有助事業發展？

濫用藥物對身體有害是鐵一般的事實，基本上也沒有什麽討論空間，但最近科技業「重鎮」矽谷卻興起一股相當具爭議的風潮。

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也許是競爭過分激烈的緣故，矽谷有部分IT才俊正流行服用微劑量的大麻、迷幻藥（LSD）、迷幻蘑菇等迷幻藥物，並認爲這些藥物可以提升他們的競爭力及工作表現，言之鑿鑿。究竟是濫藥的藉口，還是真有其事？只能說暫時沒有任何相關研究顯示，迷幻藥可提高個人能力和職業表現。

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不過，根據BBC較早報道 ，現年30歲的Matt Gillespie對此説法深信不疑，更認爲自己事業成功與迷幻藥有很大關係。受到Matt Gillespie影響，Paul Austlin在親身體驗迷幻藥（LSD)的「威力」後，就開創了「第三波浪潮」迷幻藥教育在線社區，為客戶提供迷幻藥輔導課程 ，而幾乎所有客戶，都是創業者或企業家。上述的例子也許令人覺得迷幻藥（LSD)的威力後，真的不是什麽一回事，但畢竟長其服用對身體是否有害，更何況這些很多都是創業家的主觀經驗，激發創意和提升專注力也許還有很多更健康的方法吧。

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