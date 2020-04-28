  • 23°C
香港時間 : 2020428日 (二) 20:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

雷軍董明珠新一輪5年對賭　小米創造VS格力製造

金融經濟 19:54 2020/04/28

分享：

小米與格力電器10個億的5年賭約，雷軍說小米創造必勝。

小米（01810）董事長雷軍27日接受央視採訪透露，疫情期間，小米的生產、需求及國際市場都受到不同程度影響。他仍抱樂觀態度，稱全體員工努力往前衝，仍能夠完成年度目標，因為手機是剛需，相對而言，恢復速度也是最快的，目前國內無論是手機生產還是手機消費，都已經恢復正常。

雷軍在採訪中提及，格力電器（深：000651）是中國製造業的代表，祝福格力在危機面前也能加油，順利度過是次危機。他續問格力電器董事長董明珠是否還要繼續「10個億的5年賭約」？

董明珠則現場回應，作為朋友，希望以後能夠互相促進，通過競爭有更好的研究水平，大家目的一致就是推動社會進步。

第一個5年賭約雷軍慘敗

2013年底央視年度經濟人物頒獎盛典上，雷軍稱，如果5年內，小米營業收入擊敗格力，希望董明珠賠自己1元人民幣（下同）。董明珠立即回應，不可能，要賭就賭10個億。

二人均不示弱，在現場激烈辯論。雷軍豪言，小米是中國創造，格力是中國製造。所以10億人民幣，小米必勝。

2018年，雷軍輸掉賭約。小米總營收為1749億元，格力電器為2000.24億元。贏下賭局的董明珠公開表示，這場賭局本身沒有意義，因為互聯網就是要靠製造業支撐，兩者在競爭上根本沒有可比性，格力電器贏了是沒有任何意義的。

2019年8月，董明珠稱，與雷軍10億賭約已結束，10個億她不要了，還想再與雷軍賭5年。 隨後，雷軍回應稱，覺得可以試一下，於是兩個人的新5年賭約開始。

小米營收突破2000億　格力電器原地踏步　

中國傳統家電製造商格力電器公告，預計2020年一季度淨利潤為13.3億至17.1億元，按年倒退70%至77%。

董明珠則表示，疫情下，格力2月、3月空調銷售幾乎為零，僅2月虧損200億元，仍大幅度招聘5000名新員工。

格力2019年總營收為2005.08億元，按年增加0.24%；淨利潤為246.72億元，按年跌5.84%。

互聯網IoT小米2019全年業績顯示，營業收入達2058億元，按年增長17.7%；經調整後淨利潤為115億元，按年增長34.8%。這也是小米首次在全年營收上超過格力。

相關文章：【小米股價】小米10青春版發布 售價2099人幣起

相關文章：小米擢升首位內部培育「80後高管」高自光任集團副總裁

相關文章：小米副總裁常程涉「拍到女生宿舍」低俗宣傳 小米、常程齊道歉

 

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

香港股票 經濟 小米集團－W（01810） 格力電器（深：000651） 雷軍 小米

上一篇文章

道指期貨升逾310點　恒指黑期升210點撲25000關（不斷更新）

下一篇文章

【新世界合股】摩通：合股可減股價波動性　料續出售非核心資產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」
【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」
【港滙強方】1個月HIBOR跌至月內新低部分H按跌穿封頂位　金管局今晨第6度接錢逾200億（第五版）
【港滙強方】1個月HIBOR跌至月內新低部分H按跌穿封頂位　金管局今晨第6度接錢逾200億（第五版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【ESPRIT】思捷關香港等56間亞洲分店　股價飆升2成後全日僅升4%
【ESPRIT】思捷關香港等56間亞洲分店　股價飆升2成後全日僅升4%
外電指蘋果5G手機如期秋季發布　料iPhone12系列共4款機型
外電指蘋果5G手機如期秋季發布　料iPhone12系列共4款機型