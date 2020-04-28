雷軍董明珠新一輪5年對賭　小米創造VS格力製造

▲ 小米與格力電器10個億的5年賭約，雷軍說小米創造必勝。

小米（01810）董事長雷軍27日接受央視採訪透露，疫情期間，小米的生產、需求及國際市場都受到不同程度影響。他仍抱樂觀態度，稱全體員工努力往前衝，仍能夠完成年度目標，因為手機是剛需，相對而言，恢復速度也是最快的，目前國內無論是手機生產還是手機消費，都已經恢復正常。

雷軍在採訪中提及，格力電器（深：000651）是中國製造業的代表，祝福格力在危機面前也能加油，順利度過是次危機。他續問格力電器董事長董明珠是否還要繼續「10個億的5年賭約」？

董明珠則現場回應，作為朋友，希望以後能夠互相促進，通過競爭有更好的研究水平，大家目的一致就是推動社會進步。

第一個5年賭約雷軍慘敗

2013年底央視年度經濟人物頒獎盛典上，雷軍稱，如果5年內，小米營業收入擊敗格力，希望董明珠賠自己1元人民幣（下同）。董明珠立即回應，不可能，要賭就賭10個億。

二人均不示弱，在現場激烈辯論。雷軍豪言，小米是中國創造，格力是中國製造。所以10億人民幣，小米必勝。

2018年，雷軍輸掉賭約。小米總營收為1749億元，格力電器為2000.24億元。贏下賭局的董明珠公開表示，這場賭局本身沒有意義，因為互聯網就是要靠製造業支撐，兩者在競爭上根本沒有可比性，格力電器贏了是沒有任何意義的。

2019年8月，董明珠稱，與雷軍10億賭約已結束，10個億她不要了，還想再與雷軍賭5年。 隨後，雷軍回應稱，覺得可以試一下，於是兩個人的新5年賭約開始。

小米營收突破2000億 格力電器原地踏步

中國傳統家電製造商格力電器公告，預計2020年一季度淨利潤為13.3億至17.1億元，按年倒退70%至77%。

董明珠則表示，疫情下，格力2月、3月空調銷售幾乎為零，僅2月虧損200億元，仍大幅度招聘5000名新員工。

格力2019年總營收為2005.08億元，按年增加0.24%；淨利潤為246.72億元，按年跌5.84%。

互聯網IoT小米2019全年業績顯示，營業收入達2058億元，按年增長17.7%；經調整後淨利潤為115億元，按年增長34.8%。這也是小米首次在全年營收上超過格力。

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