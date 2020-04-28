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【新世界合股】摩通：合股可減股價波動性　料續出售非核心資產

金融經濟 19:39 2020/04/28

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摩根士丹利認為，鄭志剛出任行政總裁（CEO）可減低不確定性及改善集團決策。

新世界發展 （00017） 計劃將股份「四合一」，券商認為，新世界在合股的同時，強調集團沒有股本集資的需要，加上基本面沒變，相信對股價有輕微正面的影響。新世界股價先跌後升，收升1.4%，報9.15元。

摩通：新世界即將推出大圍站項目

摩根大通指，新世界合股後可吸引更多機構投資者，長遠可減低股價波動性，而且近日新盤及二手市場銷售均升至6周高位，變相為新世界5月推出大圍站項目鋪路，故此樓市氣氛潛在反彈下，新世界料可受惠。

新世界合股後，維持每手交易數目1000股，但入場費升至約3.6萬元，與其他大型發展商看齊。摩通相信，合股後集團架構不會有任何改變，而且新世界會繼續在未來18至24個月出售其總值150億元的非核心資產，相信有助降低市場對其負債比率及現金流的憂慮。摩通予新世界「增持」評級，目標價12.8元。

摩根士丹利認為，新世界近日的舉措均有助縮窄股價與每股資產淨值（NAV）的差距，包括股份「四合一」、增加女性董事比例及強調短期不集資。

大摩：鄭志剛任CEO可改善集團決策

大摩稱，現時新世界日均成交量約200萬股，較同業的500萬至800股為高，相信合股可以減少小型投資者的數目，減低股份波動性，但整體成本量料因此下降。

新世界早前新增兩名女性董事，大摩指有關行動令董事會更多元化，而鄭志剛出任行政總裁（CEO）可減低不確定性及改善集團決策，給予新世界「增持」評級，目標價12元。

相關文章：【新世界合股】新世界建議4股合1股　入場費9,000變3萬6（第二版）

相關文章：鄭志剛下月任新世界行政總裁 女性董事比例增至25%

相關文章：【新世界口罩】新世界月底起免費派發1000萬個口罩　5月月產700萬個

 

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