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【疫市營商】apm美容產品低至1折吸客　飲食優惠高達50%回贈

商業 09:00 2020/04/30

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apm將於5月加推多項消費獎賞及飲食優惠，包括逾千件限定美容護膚產品低至1折換領、飲食優惠高達50%回贈等。（apm網站圖片）

本港疫情緩和，加上本周末有4天假期，各大商場紛紛趁機推優惠吸客。新鴻基地產（新地）旗艦商場apm將於5月加推多項消費獎賞及飲食優惠，包括逾千件限定美容護膚產品低至1折換領、飲食優惠高達50%回贈等。

【疫市營商】一文看清商場品牌優惠　4連假輕鬆購物

The Point by SHKP會員可以200積分換領「潮妝預留證」，憑有效預留證可於4月30日至5月17日期間，於場內以即日電子貨幣消費滿300元，即有機會以低至1折的價錢換購限量精選美容產品乙份。此外，會員憑有效預留證可於5月1日至31日期間，在場內即日以單一電子貨幣消費滿指定金額，即享高達100%回贈，換領高達1,500元現金券，覆蓋美容、時裝及時裝配飾類別。

【疫市營商】海港城辦母親節挑戰賽吸客　獎品高達2,500元

apm餐飲優惠帶動　商場額外15,000宗交易
飲食優惠方面，會員於5月1至17日可參與《美食Cheer Up》優惠，惠顧堂食以電子貨幣簽賬滿200元，即享100元商場美食券，回贈高達50%；於apm食肆外賣自取，以電子貨幣簽賬滿100元，即享30元商場美食券。

新地代理有限公司副總經理（推廣）李少芬表示，過去2個月，在密集式餐飲優惠帶動下，包括推出近3,000份有營保健餐作消費回贈、3倍積分賞、商場特設外賣自取熱線，提供逾30間apm食肆外賣自取優惠，成功為商場帶來額外15,000宗交易。

【疫市營銷】東港城x Mikiki x將軍澳中心　消費滿600元可獲回贈禮券

責任編輯：朱悅瀅

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