【美股業績】3M盈利收入均勝預期 口罩需求勁帶挈

重要口罩生產商、美國工業巨企3M（美：MMM）公布上季業績，收入按年升2.7%至80.8億美元，勝預期的79.1億美元，調整後每股盈利按年跌2.7%至2.16美元，勝預期的2.03美元。盈利收入俱優，3M市前彈3%。

全球疫搶口罩，推高3M健康照護業務收入，按年急升21%至21億美元，增長亮眼。

【美股業績】Caterpillar盈利勝預期 惟警告次季疫情衝擊更大

惟口罩以外業務難逃疫情衝擊，另外兩項主要業務，安全與工業及運輸（Safety and Industrial）及電子（Transportation and Electronics），收入分別挫1%至29億美元及5%至22億美元。

疫情令經濟前景充滿不確定性，3M宣布撤回全年業績展望，並削減全年資本開支預算，由早前的18億美元縮至13億美元。

3M業績 上季 按年變幅 市場預期 收入（美元） 80.8億 +2.7% 79.1億 盈利（美元） 12.9億 +44% － 經調整後每股盈利（美元） 2.16 -2.7% 2.03

責任編輯：林建忠

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