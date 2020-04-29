Blue Bottle Coffee香港店開幕　品牌成功有何秘訣？

▲ Blue Bottle Coffee被籲為咖啡界Apple，業務發展不斷擴大。（法新社圖片）

Blue Bottle Coffee被籲為咖啡界Apple，近年業務不斷擴大。在疫情持續及本港經濟有下行跡象時，於今日（29日）在中環擺花街逆市開店，進駐香港的黃金地段。而在試業期間，店舖的營業時間為早上8時至下午5時。

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Blue Bottle Coffee在2000年，由James Freeman於美國成立。最初只是市集的一個咖啡攤位，而在車庫開設第一間無座位的店舖後兩年，才開設堂食的門店，再一步步由美國開始、拓展至全球。最後更被瑞士食品製造商雀巢收購大部份股份。

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堅持新鮮 研磨後45秒即沖

歐美有多個著名且有更長歷史的咖啡連鎖品牌，到底Blue Bottle Coffee如何突圍， 並在日本、韓國、台灣、美國等地開店？

據了解，創辦人James經常標榜，在意咖啡的品質多於賺錢。例如品牌不論哪一間分店，堅持只銷售在48小時內烘培的咖啡豆，並在研磨後45秒內使用。

除了食品的品質外，每一間店舖的設計都結合品牌和當地文化，營造簡約、明亮的獨特風格。每一間店舖成為極具特色的打卡熱點，成功以食品和店舖外貌，吸引消費者前去光顧。

例如Blue Bottle Coffee在日本開店，便加入當地特色的設計和產品，包括以有田燒設計品牌專用濾杯；以及經常與當地品牌聯乘，推出特色的限定商品。品牌亦因個性化設計、堅持店舖和產品品質，讓其一直成功。今次香港店開幕，未知有何香港特式的產品？

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責任編輯：馬意文

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