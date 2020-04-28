【無人機】DJI Mavic Air 2續航增至34分鐘 售價5699元起

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【新世界合股】摩通：合股可減股價波動性 料續出售非核心資產
無人機製造商大疆（DJI）今日正式發布Mavic Air 2，相較上一代產品Mavic Air，Mavic Air 2的續航時間由21分鐘提升至34分鐘，支持拍攝4800萬像素照片、4K/60fps影片，圖傳距離從之前的4公里升級至10公里。
Mavic Air 2升級至1/2英吋4800萬像素CMOS感測器，影像感測器面積增大，像素提升，同時可支援最高240幀慢動作影像拍攝，電池容量則從之前的2375mAh提升到3500mAh，令續航時間升級至34分鐘。此外，Mavic Air 2改用大疆自研的OcuSync 2.0圖傳系統。
Mavic Air 2圖像拍攝能力和續航能力提升，但體型和重量均較上一代有增加，摺疊狀態下新機型重量為570克，體型為180×97×84mm。
DJI香港經銷商OTG表示，將會引入平行進口版本的Mavic Air 2，並提供保用和維修。淨機價為5699港元；連備用電池、濾鏡配件的Fly More Combo則為7699港元。
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編輯：陳健婷