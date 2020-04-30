【疫市營銷】Uber Eats推珍珠奶茶優惠　4月30日叫滿50元多送一杯

▲ Uber Eats首推4月30日「國際珍珠奶茶日」一日限定優惠，於指定餐廳叫滿50元珍珠奶茶即送多一杯。（ Uber Eats提供圖片）

即將踏入佛誕及勞動節４日連期，Uber Eats首推4月30日「國際珍珠奶茶日」一日限定優惠，同時推出更多5月份的新用戶及現有用戶的優惠。

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4月30日為「國際珍珠奶茶日」，現於Uber Eats平台上指定餐廳落單叫珍珠奶茶滿港幣50元，即多送一杯。指定餐廳包括、清玉、花斑茶社、吉龍糖黑糖茶飲專賣、李圓圓、茶里、春陽茶事、幸茶舍、幸福堂 、滿茶、了不起、茶星人、走杯、LC Tea、丸作食茶、壺說、小黑糖、下站帖、尖茶、鮮茶道及九份茶舍。

同時，Uber Eats亦公布多個5 月份之優惠，內容如下：

Uber Eats5 月份優惠概覽

• Uber Eats 新用戶憑優惠碼「NU20」，即享兩餐 50% 優惠折扣，最多減 HK$45。

• 於5月4日至5月30日，Uber Eats 新用戶於落單時輸入優惠碼「NUTSW2」，首單滿 $100，即享減 $60 優惠。

• 於5月4日至5月30日，憑優惠碼「F05HK」: 於指定餐廳落單，可享三次滿 HK$70 免送餐費優惠。

• 由即日起至5月23日，Uber Eats 用戶憑優惠碼「60HK」落單滿 HK$300，即減 $60 優惠。

• 由即日起至5月31日，持有美國運通信用卡於 Uber Eats 落單滿 HK$100，憑優惠碼「AMEX15」即可尊享 15% 優惠折扣。

• 於以下特選餐廳享有限時優惠：

o 由即日起至5月9日，於傷心酸辣粉消費 $150 即減 $25

o 由即日起至5月14日，於 HeSheEat 消費 $200 即減 $40

o 由即日起至6月5日，於 Classified 消費 $200 即減 $50

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責任編輯：蘇穎琪

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