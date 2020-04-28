【香港經濟】貿發局提出三大範疇協助中小企

▲ 香港貿易發展局主席林建岳指，疫情廣泛影響本港經濟，對中小企業打擊尤其嚴重，因此迫切需要幫助中小企業在疫情過後重新出發。

香港貿發局表示，疫情對本港經濟、企業營運以至社會民生帶來極大影響，香港中小企營運壓力百上加斤。貿發局指，過去兩周與本地商會及業界會面，當中業界建議政府可加大參展費資助、簡化及放寬申請資格等。

總括業界的建議圍繞三大範疇：

1.參展費資助

不少香港中小企主要通過國際展覽擴展業務，加上新冠肺炎令全球大量會議及展覽需要延期，業界希望政府可提供更大參展費的資助，並簡化各種資助基金的申請手續及放寬對申請資格的限制，同時期望更多內地及海外買家可以得到住宿、機票等資助來港參加展覽。

貿發局表示，4月推出的「春季網上採購展」成效理想，4月至今瀏覽「貿發網採購」的買家人次超過100萬，按月增約50%，採購查詢量亦有雙位數字增幅，計劃將於年內每季舉行網上採購展，下次網上採購展將在6月舉行。

2.協同大灣區推動香港復蘇

內地商貿活動逐漸恢復，是香港疫後首要專注的市場，若促進跨境人流、物流、資金流及訊息流，並以大灣區為重點，可以加強協調疫後在大灣區內和海外的合作，為港商帶來便利的營商環境。

除了商貿考察團、產業推廣活動及參與當地主要行業展覽，貿發局亦會以線上形式在多個內地城市舉辦大型推廣活動。

3.加強企業海內外支持

貿發局指，會在海外舉辦大型香港宣傳活動，亦會推動各地企業、機構在港設立財資中心（corporate treasury centre），提高資金營運效益。

此外，業界亦建議通過更多投資保護及推廣，避免雙重課稅的協議，提供簽證便利，融資擔保及資助等，加強對企業在海外和內地的營運支持及風險保障。

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編輯：袁諾曦