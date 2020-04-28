【美股業績】Caterpillar盈利勝預期 惟警告次季疫情衝擊更大

美國重型機器生產商卡特彼勒（Caterpillar，美：CAT）公布上季業績，調整後每股盈利按年跌39%至1.98美元，勝預期的1.69美元，盈利按年跌42%至10.9億美元。盈利較預期好，Caterpillar股價市前升0.7%。

期內，Caterpillar收入按年大跌21%至106億美元，遜預期的111億美元。集團警告，疫情對業務衝擊在今季更加嚴峻，基於前景不確定性，Caterpillar未有公布今年全年業績預期。

受累疫情，Caterpillar僅75%生產設施仍然運作，行政總裁昂普爾比（Jim Umpleby）表示，已採取果斷行動強化財務。

集團大力削減非固定開支，如員工凍薪，大部分員工及所有高層的額外獎賞性報酬取消。

Caterpillar業績 上季 按年變幅 市場預期 收入（美元） 106億 -21% 111億 盈利（美元） 10.9億 -42% － 每股盈利（美元） 1.98 -39% 1.69

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