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【做齊2個Step】唔使2800元買64GB新iPhoneSE　入手256GB版慳1300元

理財智慧 21:55 2020/04/28

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蘋果公司（Apple）近日推出新iPhone SE，歷來最低價3399元便可手入，加上配備與iPhone 11相同的A13晶片，性價比甚高，不少iPhone 8或更舊款iPhone的用家，以至Android用家也心思思想入手。

開張新信用卡買iPhone可謂常識吧！原來善用信用卡和電訊商的出機優惠，不用2800元已經可以入手新一代iPhone SE，而且步驟相當簡單，做齊以下兩個Step就得！

買64GB、128GB版本

【Step 1】開立信銀Motion信用卡　賺500元迎新回贈

信銀Motion信用卡現時的迎新優惠是首3個月內簽3000元，可享400元現金回贈，同時開立另一款信銀信用卡（中國國航雙幣信用卡），再多享100元現金回贈，即合共可獲500元信用卡回贈。選擇這張信用卡的好處是，單是買新iPhone SE已足夠賺取回贈，毋須額外再買其他東西。而這款信用卡的申請門檻是15萬元，很容易可以開立。

開立信銀Motion信用卡的新客戶，可選400元現金回贈的迎新禮品。（信銀國際網站截圖）

同時開立另一款信銀信用卡，額外有100元現金回贈。（信銀國際網站截圖）

【Step 2】csl出機　64GB版本平100元；128GB版本平200元

成功開立新信用卡後再到csl出機，csl長期推出「淨機超激價」優惠，在csl門市買新iPhone SE 64GB版本只售3299元，較官方定價3399元便宜了100元。買128GB版本更減200元，售3699元（官方定價3899元）。小記曾向csl門市職員查詢，客戶不用是csl現有客戶，也不用開立其他服務或上台，亦可幫襯買淨機。

在csl.買新iPhone SE，64GB較官方定價便宜100元，128GB及256GB較官方定價便宜200元。（csl.網站截圖）

【小結】2799元入手64GB；3199元買到128GB

做齊以上兩個Step，用新開立的信銀Motion信用卡，再到csl門市出機，買64GB版本新iPhone SE變相較官方定價便宜了600元，低至2799元便成功入手（官方定價3399元—100元csl優惠—500元信用卡迎新回贈＝2799元）！

買128GB版本則較官方定價便宜700元，入手價低至3199元（官方定價3899元—200元csl優惠—500元信用卡回贈＝3199元）！

相關文章：實測！iPhone SE可以用到iPhone 8螢幕貼？

買256GB版本

【Step 1】開立渣打Simply Cash Visa　賺1100元迎新回贈

打算買256GB版本新iPhone SE的話，可開立渣打的Simply Cash Visa卡，這張信用卡門檻只是年薪9.6萬元。新卡戶在首2個月內憑卡簽帳可獲25%現金回贈，上限1000元。收到新信用卡後，新登記網上理財並在2個月內完成登入，再額外有100元現金回贈，即合共可獲1100元回贈。

開立渣打Simply Cash Visa卡，新客戶可獲1100元迎新現金回贈。（渣打銀行網站截圖）

【Step 2】csl出機　256GB版本平200元

完成開卡後，同樣幫襯csl出機，在csl買256GB版本新iPhone SE有200元折扣，售價為4499元（官方定價4699元）。

【小結】3399元入手256GB　比官方定價慳1300元

使用新開立的渣打Simply Cash Visa卡，買256GB新iPhone SE立即可賺盡1000元迎新現金回贈，入手價更低至3399元（官方定價4699元—200元csl優惠—1100元信用卡回贈＝3399元），足足比官方定價便宜了1300元！

更更重要是，用3399元這個64GB新iPhone SE的官方定價，已經可以買到256GB版本！

【後記】仲可以賺信用卡基本回贈

信銀Motion信用卡和渣打Simply Cash Visa卡均是主打現金回贈的信用卡，以上計算還未計及兩款信用卡的基本消費回贈，以及在csl出機可獲得的200 club積分。最後也提一提大家，要賺取信用卡迎新優惠，你必須在過去一年內沒有信銀的信用卡；渣打則要求過去半年內沒有渣打信用卡。

相關文章：Apple今年量產新iPhone　或延遲一個月

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撰文 : 李才添

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