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美心集團疫情下人流大減　牛奶公司預警首季業績受挫　

金融經濟 18:58 2020/04/28

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香港怡和旗下牛奶公司（Dairy Farm）表示，新冠肺炎疫情持續，損害消費者情緒，首季業績將受到明顯影響，雖然社區隔離措施下，糧油雜貨等零售業務從中得益，東南亞業務亦持續出現改善，但北亞市場的保健及美容業務、美心集團Maxim's及便利店業務表現卻大幅下降。

牛奶公司新冠肺炎下，中港等不同政府實施社區限制措施，令市民在家用餐及儲備糧食的情況增加，雜貨零售業務利潤增長強勁，同時集團在東南亞繼續推進轉型計劃，亦令雜貨零售業務保持強勁勢頭，預期首季整體雜貨零售業務同店銷售料錄得強勁增長。

不過，牛奶公司表示，持有50%股份的美心集團業務，由於在疫情下酒樓顧客大減，部分門店亦需要暫時關閉下，業務大幅受損。

展望今季，新冠肺炎疫情發展，及與疫情有關的措施，將繼續影響集團營運，但牛奶公司已經展開一系統的行動，以控制成本及保留現金，具體措施包括重新評估資本開支，提升店舖效率，改善生產力及審慎管理資金周轉。

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