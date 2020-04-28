【歐洲疫情】奧地利5月放寬居家令 容許10人内聚會

歐洲的新冠肺炎疫情持續，但奧地利疫情逐漸受控下，奧地利政府宣布將於周五（5月1日）起放寬居家令措施，允許更多大型商店及企業復工，並容許民眾進行10人以内的聚會。

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根據Worldometers的數據，奧地利截至周二（28日）6時半，共錄得15,357宗確診病例，病例單日增幅已連續10日維持於雙位數，死亡人數569人。累計的1.5萬多宗確診病例中，已有12,580人痊愈，目前的活躍病例（未痊癒病例）僅2,300多宗，反映該國疫情已趨緩和。

奧地利政府兩周前已逐步放寬措施，讓手作商家、園藝店及某些小型商店復工復產。路透社報道，奧地利政府宣布周五起放寬居家令，不再限制民眾出門，及容許其餘大型商店重開。

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奧地利衛生部長安朔貝爾（Rudolf Anschober）和內政部長內哈默（Karl Nehammer）指，奧地利於周五放寬居家令後，民眾也應該繼續遵守目前的社交距離措施，包括在公眾場所維持最少1米的社交距離，又鼓勵在家工作。

據悉，奧地利將於5月15日重開咖啡室、酒吧和餐廳，政府預期可於5月29日重開酒店及公共泳池設施。

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▲ 奧地利政府宣布將於周五（5月1日）起放寬居家令措施，允許更多大型商店及企業復工，並容許民眾進行10人以内的聚會。