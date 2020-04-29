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【勇闖樓市】「林鄭Plan」買樓未驚過　90後：準時供樓就得啦！

股樓投資 14:00 2020/04/29

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新冠肺炎疫情下，經濟急速轉差，統計處剛公布首季失業率為4.2%，是2010年以來最高，而樓市方面，今年首季負資產數目即將公布，業界估計數目勢破千宗。

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去年《施政報告》中，特首林鄭月娥放寬按揭保險上限，借樓價90%「上車」門檻由過往400萬元或以下，大幅擴大至800萬元或以下，有買家趁放寬借貸「上車」。

90後的Kitty(化名)就是趁放寬借貸，成功「上車」的一員，她表示雖然近日樓價下調，但她「未驚過」，因為單位月供只是1萬多元，而她任職保險公司的人工有2萬多，供樓只佔近一半人工，加上有男朋友「加持」一齊供樓，相信斷供的壓力不大，她坦言：「準時供樓就得啦！」

她續說，人人都看淡樓市，但據差餉物業估價署最新公布，樓價指數竟然轉升，所以現實情況或比市場預期好，不應杞人憂天。

【樓市分析】放寬首置按保　引爆負資產潮？

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撰文 : 黎以芳

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