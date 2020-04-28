  • 23°C
香港時間 : 2020428日 (二) 20:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

第二階段「共享抗疫資源」進行中　全港設50個抗疫物資收集點

商業 19:00 2020/04/28

分享：

市民可自由選擇到50個收集點捐贈物資，包括數碼港及CSL、馬拉松、奇華餅家等企業旗下指定商舖。（受訪者提供圖片）

數碼港培育公司Me2You及GOGOVAN聯同香港社會服務聯會（社聯），在4月25日至5月17日舉辦「HK2gether共享抗疫資源」第二階段活動，設立50個定點抗疫物資收集箱，再轉贈有需要人士；料有超過20間機構受惠。

【口罩供應】一合口罩再請20名員工　新一輪口罩料5月開售

【疫市營商】新地商場向DSE考生贈6000份禮物　另設Whatsapp外賣專線

市民可自由選擇到50個收集點捐贈物資，包括數碼港及CSL、馬拉松、奇華餅家等企業旗下指定商舖。當中，3個收集箱是由數碼港提供場地。受惠機構其後可透過「Me2You」手機應用程式選擇所需物資數量，並親自領取，再派發給他們的服務對象。收集及派發物資數量亦會在網站上公布，以提高透明度。

受惠機構大部分將為社聯會員，而其他非社聯會員均需經過Me2You平台進一步認證。而Me2You於2月22日及23日已經舉辦「HK2gether共享抗疫資源」首階段活動，共籌得9,286個口罩、2,148支酒精搓手液和124包酒精消毒紙巾，有8間機構受惠，包括傷殘人士協會、長者中心、病人組織及精神康復者組織等。

【疫市營商】公務員復工無助灣仔餐廳生意　1.5米距離局限座位

責任編輯：葉泳珊

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【口罩供應】一合口罩再請20名員工　新一輪口罩料5月開售
今日
【口罩供應】一合口罩再請20名員工　新一輪口罩料5月開售
【疫市營商】希慎夥100間商戶推7折現金券　有甚麼著數？
今日
【疫市營商】希慎夥100間商戶推7折現金券　有甚麼著數？
【新冠肺炎】旅發局：疫情後旅遊業將出現「新常態」　健康主題將受捧
2020/04/24
【新冠肺炎】旅發局：疫情後旅遊業將出現「新常態」　健康主題將受捧
【新冠肺炎】日本口罩廠商減依賴中國　不織布生產回流日本
2020/04/22
【新冠肺炎】日本口罩廠商減依賴中國　不織布生產回流日本
商場 商舖 疫情 消毒紙巾 搓手液 口罩

上一篇文章

【疫市營商】UA院線預告宣傳　24部經典電影將重上大銀幕

下一篇文章

【疫市營商】首屆環球資源智慧採購線上峰會　過萬買家出席
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【疫市營商】本港餐廳力推優惠吸客　一文看清優惠選擇
【疫市營商】本港餐廳力推優惠吸客　一文看清優惠選擇
【零售寒冬】ESPRIT 80年代風靡市場　生意自2008年起走下坡
【零售寒冬】ESPRIT 80年代風靡市場　生意自2008年起走下坡
【疫市營商】一文看清商場品牌優惠　4連假輕鬆購物
【疫市營商】一文看清商場品牌優惠　4連假輕鬆購物
【新冠肺炎】麥當勞買炒雙蛋系列套餐　即送威露士搓手液
【新冠肺炎】麥當勞買炒雙蛋系列套餐　即送威露士搓手液