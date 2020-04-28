第二階段「共享抗疫資源」進行中　全港設50個抗疫物資收集點

▲ 市民可自由選擇到50個收集點捐贈物資，包括數碼港及CSL、馬拉松、奇華餅家等企業旗下指定商舖。（受訪者提供圖片）

數碼港培育公司Me2You及GOGOVAN聯同香港社會服務聯會（社聯），在4月25日至5月17日舉辦「HK2gether共享抗疫資源」第二階段活動，設立50個定點抗疫物資收集箱，再轉贈有需要人士；料有超過20間機構受惠。

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市民可自由選擇到50個收集點捐贈物資，包括數碼港及CSL、馬拉松、奇華餅家等企業旗下指定商舖。當中，3個收集箱是由數碼港提供場地。受惠機構其後可透過「Me2You」手機應用程式選擇所需物資數量，並親自領取，再派發給他們的服務對象。收集及派發物資數量亦會在網站上公布，以提高透明度。

受惠機構大部分將為社聯會員，而其他非社聯會員均需經過Me2You平台進一步認證。而Me2You於2月22日及23日已經舉辦「HK2gether共享抗疫資源」首階段活動，共籌得9,286個口罩、2,148支酒精搓手液和124包酒精消毒紙巾，有8間機構受惠，包括傷殘人士協會、長者中心、病人組織及精神康復者組織等。

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責任編輯：葉泳珊

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