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百年涼茶店楊春雷5000萬賣舖　網民：賣幾多杯涼茶先賺到？

股樓投資 18:50 2020/04/28

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一張祖傳秘方，盛載一門三代，也見證灣仔變遷，百年涼茶店「楊春雷」今年初結業，已令不少熟客依依不捨。市場消息指，楊春雷位於春園街的舖位，剛以5,000萬元易手，呎價約71,429元。據悉，楊氐家族於1972年8月，以18萬元購入上述舖位，持貨近半個世紀，現帳面賺4,982萬元。 

值得留意的是，雖然舖位以半億元易手，惟代理指，成交價仍較市價低約一成。有網民慨嘆，賣舖好過賣涼茶，怪不得愈來愈多老店結業。事實上，以一杯涼茶10元計，賣500萬杯才賺夠5,000萬元，假設一日賣200杯，年終無休，都要賣近69年才賺到，但未計成本及差餉。

事實上，受疫情所累，近期舖價大跌，但上述舖位仍能以5,000萬元易手，只低市價低約一成，已算不錯。據悉，新買家為毗鄰商舖春園街33A號地下E號舖的鋼閘店的東主，市場估計，商舖以私人協議形式放售。

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撰文 : 柳家平

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