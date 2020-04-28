【新冠肺炎】Calastone︰疫情下基金行業增加科技投資 數碼化成趨勢

▲ Calastone亞洲區執行董事陳博昱表示，疫情下基金業會加大科技投入。

新冠肺炎疫情令衝擊全球金融市場，在3月份環球資產價格暴跌，甚至觸發基金贖回潮。基金平台Calastone亞洲區執行董事陳博昱表示，由於疫情持續，預期基金業會調整營運模式，加大於科技方面的投資，以進一步增強公司的營運彈性。

陳博昱表示，基金公司會透過科技投入，以提升投資者體驗；推動代幣化；掌握更多數據；及提高資訊透明度標準。

他表示，對散戶投資者而言，在購買基金上大多數有不愉快的經歷，例如過程不方便、成本高昂以及缺乏當今投資者所要求的透明度等。事實上，某些市場已經利用應用程式，使投資者能夠進行買賣交易及監察投資組合表現。他指出，在基金行業，最終的贏家必須能夠應對投資者日新月異的期望，並提供方便快捷及更好的體驗。

資產加速代幣化

另外，未來料會有更多有形資產（即股本證券或商業房地產）數碼化，在區塊鏈上進行交易。對投資界而言，這意味著可以將高價值或低流動性資產進行細分（fractionalised），從而使投資者更容易以低廉價格獲得該些資產。

陳博昱認為，基金界有眾多充足的理由使用代幣化。對許多散戶而言，投資基金的成本過高。然而，若基金單位可以通過代幣化切割成更小的面額，並調低最低投資門檻，將會鼓勵更多散戶投資者購買。

大數據應用增加

他亦提到，許多獲授予虛擬銀行牌照均為科技公司，隨着市佔率的提高會有大量專有用戶數據。通過分析數據，該些科技公司可以開始為客戶提供更具個性化及價格競爭力的理財服務，並用於基金銷售。此外，他預期基金業很快就會發展成為一個更加透明及靈活的行業，就如同開放源碼技術重塑銀行業般。

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編輯︰侯景成