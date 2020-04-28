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【金正恩病危】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念（訂戶專享）

環球政治 18:37 2020/04/28

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北韓領導人金正恩手術後病危、甚至身亡的消息傳遍全球，但經歷一個周末，主角仍然未露面。美國總統特朗普聲稱自己知情，卻故弄玄虛，反而顯出不知就裡的著急。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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地緣政治 外交 金正恩 特朗普 東北亞 美國 北韓 CIA

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