【金正恩病危】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念（訂戶專享） 環球政治 18:37 2020/04/28 分享： 北韓領導人金正恩手術後病危、甚至身亡的消息傳遍全球，但經歷一個周末，主角仍然未露面。美國總統特朗普聲稱自己知情，卻故弄玄虛，反而顯出不知就裡的著急。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享） 2020/04/27 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享） 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 2020/04/24 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 2020/04/23 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數？（訂戶專享） 2020/04/22 【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數？（訂戶專享） 【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？（訂戶專享） 2020/04/21 【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？（訂戶專享） 地緣政治 外交 金正恩 特朗普 東北亞 美國 北韓 CIA 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入