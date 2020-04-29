▲ 【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念

北韓領導人金正恩手術後病危、甚至身亡的消息傳遍全球，但經歷一個周末，主角仍然未露面。美國總統特朗普聲稱自己知情，卻故弄玄虛，反而顯出不知就裡的著急。

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自從2016年當選美國總統，特朗普就跟金正恩成為國際政壇上的一對「冤家」，一時互嗆「火箭人」和「老糊塗」，一時又破天荒舉行峰會談判，握手言歡，揚言彼此關係良好。

特朗普在金正恩身上花費不少心思，三度親往亞洲與之見面，以巨大經濟發展利益為餌游說，縱使未能成功勸服金正恩放棄核武，但起碼明顯減少了北韓在東北亞作出的軍事挑釁。

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不過，如今傳出金正恩病危、癱瘓、甚至身亡的消息，便可能令特朗普過去近4年的努力付諸流水，又怎能叫華府一眾外交官，以致特朗普本人不焦急。

情況無疑是叫人詫異，畢竟有關金正恩的消息傳了半個星期，北韓方面絕對有足夠時間知悉，並準備反駁針對領導人的不利傳聞，例如公開金正恩視察或出席活動的新照片等。但平壤偏偏沒有做到，確是異於尋常。

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鄰國南韓一直對有關消息十分審慎，不願多作評論，只強調未見北韓內部有不正常動靜。

特朗普周一（27日）開腔談金正恩情況，宣稱自己掌握情況，卻同時故弄玄虛，表示不能對外公開，只能祝福對方安好。

盡管特朗普素來喜歡對傳媒故弄玄虛，不時拋出一句「We'll see」之類的說話，但按照他的個人往績來說，其實只是反映他心裡也不踏實。

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當然，美國中情局（CIA）的情報能力在全球首屈一指，但還是有所局限，至少在面對北韓這個全球最封閉國家之時。白宮國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）上周受訪時，也承認在北韓取得情報，是相當困難。

就例如，2011年12月17日金正恩的父親金正日去世，平壤官方事隔兩日才正式公布，而美國情報在之前始終未能先行確認消息真偽。

今次情況也是大同小異，即使美方可以利用衛星捕捉金正恩專用列車或其他事態的去向，但金正恩具體是生是死、是健康是病危，相信美方暫時尚無有十拿九穩的把握。

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對於特朗普而言，當然不希望金正恩出事，特別是爭取連任的挑戰近在眼前，他需要向選民交出外交成績表，讓北韓安安份份，絕對能夠替他加分。

金正恩有何差池，誰也難料北韓局勢接下來的走向。倘若北韓只是領導換人，繼續現時獨裁體制，根據過往經驗，新人上場往往利用軍事挑釁立威，就像金正恩最初掌權時進行核試。

華府在穩定朝鮮半島局勢的努力，有機會就此要推倒重來，又怎叫特朗普不著急呢？

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