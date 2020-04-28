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【疫市營商】首屆環球資源智慧採購線上峰會　過萬買家出席

商業 18:38 2020/04/28

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環球資源上周舉行一連兩日首屆環球資源智慧採購線上峰會，吸引全球過萬名買家出席。（資料圖片）

環球資源上周舉行一連兩日首屆環球資源智慧採購線上峰會（Smart Sourcing Virtual Summit），吸引全球過萬名買家出席。環球資源首席執行官胡偉表示，環球資源舉行首屆智慧採購線上峰會，結合集團線上平台及線下展會優勢，為未來舉行的虛擬展會創造有利條件。

峰會聚焦於在不確定期間，策略性地優化採購行為；同時邀請20位來自全球的採購專家，進行8場現場直播討論、15場主題演講，探討全球採購新常態、供應鏈管理、電子商貿、審核供應商、開發新市場等主題。旨在讓參與者能夠應對當前全球貿易的挑戰，及協助其尋找採購機會。

【疫市營商】嘉里物流擴業務　嘉里咖啡帶illycaffè去台灣

AMZ Marketer Kevin King及Hickory Flats首席執行官暨創始人Tim Jordan，在《後疫情時期的電子商務》主題論壇中，認同雜貨及消費品需求將會持續強勁。口罩、消毒用品、教育用品、iPads、玩具、硬件及家居用品同樣備受注目。他更預期第四季亞馬遜業績將受惠因聖誕節帶動的剛性需求。

倘若想重溫環球資源智慧採購線上峰會，可以按此瀏覽；主題演講則按此

【疫市營商】公務員復工無助灣仔餐廳生意　1.5米距離局限座位

疫情下展覽服務走向綫上
環球資源表示，在疫情期間，買家通過網路直接接觸內地供應商，於2020年1至3月的諮詢數量大幅上升。而集團網站上推出專區，顯示全國出口復工企業名單及狀況，更先後落實與34個內地省市政府商務部門的合作。

買家除了可以通過環球資源O2O平台，獲得經核實供應商的新產品資訊，同時可以直接下單訂購樣品。《環球資源買家App 3.0》及《環球生意通App 3.0》功能，讓買家隨時隨地進行採購。而於4月推出的「剛需採購活動」，提供專屬頁面，並按買家特點以展會區域來分類及展示產品，即時對接全球買家及供應商。

【新冠肺炎】調查：疫情挑戰大　加稅助港面對？

責任編輯：馬意文

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