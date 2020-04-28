JOOX推66元「最抵家庭共享計劃」　主流音樂串流App價格比較一覽

▲ 騰訊旗下JOOX推出家庭共享計劃。

騰訊 （00700） 旗下香港音樂串流平台JOOX最新公布「家庭共享計劃（JOOX FAMILY PLAN）」，月費為66元，最多3人參與，即最平每人月費22元，JOOX號稱是全港「最抵」的音樂串流家庭計劃，事實又是否如此。

以下為香港各主流音樂串流平台的個人服務、家庭共享計劃收費列表：

音樂串流平台 JOOX Apple Music Spotify MOOV YouTube Music KK Box 個人月費 $38 $58 $58 $48 $58 $58 家庭計劃 $66 $88 $88 $69 $88 $79 家庭計劃最多參與人數 3人 6人 6人 3人 5人 3人 家庭計劃最低人均月費 $22 $14.7 $14.7 $23 $17.6 $26.3

在個人月費，JOOX目前收取38元為眾平台最低，除電盈 （00008） MOOV收取48元月費，其他平台都收取每月58元收費。

在家庭共享計劃上，JOOX總月費66元，也是各平台最低，不過Spotify、Apple Music 、YouTube Music 3大海外平台最多可讓5人或6人參與，如有「家人」一同夾錢，平均月費可在20元以下，較JOOX最低的22元更便宜。

JOOX方面就指，一家三口的小家庭在香港十分常見，過去三年的平均家庭住戶平均人數為2.8，稱計劃是為香港用戶度身訂造。

參與JOOX 家庭共享計劃，主帳戶與另外兩位成員會有三個獨立的帳戶，用戶可同時享受高清音樂又不會混合各自的歌單，收聽JOOX歌庫內超過3,000萬首歌、Hi-Fi無損歌曲、無限歌曲下載及無廣告間斷等音樂娛樂體驗。

疫情下「唱K」作品增26%

JOOX較其他平台特別就是設有「唱K」功能－JOOX K plus服務，並指疫情下香港用戶在使用K歌功能（即收聽作品、瀏覽K歌頁面等）的總時間上升43%，而唱K作品數量就增加26%。

相關文章：

【新冠肺炎】疫情影響少出門 JOOX聽歌率上升

【WFH】最受港人歡迎防疫金曲是… JOOX：收聽次數急升40倍

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：麥德銘