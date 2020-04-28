  • 25°C
香港時間 : 2020428日 (二) 19:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

JOOX推66元「最抵家庭共享計劃」　主流音樂串流App價格比較一覽

金融經濟 18:27 2020/04/28

分享：

騰訊旗下JOOX推出家庭共享計劃。

騰訊 （00700） 旗下香港音樂串流平台JOOX最新公布「家庭共享計劃（JOOX FAMILY PLAN），月費為66元，最多3人參與，即最平每人月費22元，JOOX號稱是全港「最抵」的音樂串流家庭計劃，事實又是否如此。

以下為香港各主流音樂串流平台的個人服務、家庭共享計劃收費列表：

音樂串流平台 JOOX Apple Music Spotify MOOV YouTube Music KK Box
個人月費 $38 $58 $58 $48 $58 $58
家庭計劃 $66 $88 $88 $69 $88 $79
家庭計劃最多參與人數 3人 6人 6人 3人 5人 3人
家庭計劃最低人均月費 $22 $14.7 $14.7 $23 $17.6 $26.3

在個人月費，JOOX目前收取38元為眾平台最低，除電盈 （00008） MOOV收取48元月費，其他平台都收取每月58元收費。

在家庭共享計劃上，JOOX總月費66元，也是各平台最低，不過Spotify、Apple Music 、YouTube Music 3大海外平台最多可讓5人或6人參與，如有「家人」一同夾錢，平均月費可在20元以下，較JOOX最低的22元更便宜。

JOOX方面就指，一家三口的小家庭在香港十分常見，過去三年的平均家庭住戶平均人數為2.8，稱計劃是為香港用戶度身訂造。

參與JOOX 家庭共享計劃，主帳戶與另外兩位成員會有三個獨立的帳戶，用戶可同時享受高清音樂又不會混合各自的歌單，收聽JOOX歌庫內超過3,000萬首歌、Hi-Fi無損歌曲、無限歌曲下載及無廣告間斷等音樂娛樂體驗。

疫情下「唱K」作品增26%

JOOX較其他平台特別就是設有「唱K」功能－JOOX K plus服務，並指疫情下香港用戶在使用K歌功能（即收聽作品、瀏覽K歌頁面等）的總時間上升43%，而唱K作品數量就增加26%。

相關文章：

【新冠肺炎】疫情影響少出門　JOOX聽歌率上升

【WFH】最受港人歡迎防疫金曲是…　JOOX：收聽次數急升40倍

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：麥德銘

 

歌曲 騰訊控股（00700） 騰訊音樂（美：TME） 唱K 串流 YouTube MOOV Spotify Apple Music
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港滙強方】1個月HIBOR跌至月內新低部分H按跌穿封頂位　金管局今晨第6度接錢逾200億（第五版）
【港滙強方】1個月HIBOR跌至月內新低部分H按跌穿封頂位　金管局今晨第6度接錢逾200億（第五版）
道指恒指一日內齊重返24000點關　恒指夜期收市升130點（不斷更新）
道指恒指一日內齊重返24000點關　恒指夜期收市升130點（不斷更新）
【ESPRIT】思捷關香港等56間亞洲分店　股價飆升2成後全日僅升4%
【ESPRIT】思捷關香港等56間亞洲分店　股價飆升2成後全日僅升4%
【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」
【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）