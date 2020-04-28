JOOX推66元「最抵家庭共享計劃」 主流音樂串流App價格比較一覽
騰訊 （00700） 旗下香港音樂串流平台JOOX最新公布「家庭共享計劃（JOOX FAMILY PLAN）」，月費為66元，最多3人參與，即最平每人月費22元，JOOX號稱是全港「最抵」的音樂串流家庭計劃，事實又是否如此。
以下為香港各主流音樂串流平台的個人服務、家庭共享計劃收費列表：
|音樂串流平台
|JOOX
|Apple Music
|Spotify
|MOOV
|YouTube Music
|KK Box
|個人月費
|$38
|$58
|$58
|$48
|$58
|$58
|家庭計劃
|$66
|$88
|$88
|$69
|$88
|$79
|家庭計劃最多參與人數
|3人
|6人
|6人
|3人
|5人
|3人
|家庭計劃最低人均月費
|$22
|$14.7
|$14.7
|$23
|$17.6
|$26.3
在個人月費，JOOX目前收取38元為眾平台最低，除電盈 （00008） MOOV收取48元月費，其他平台都收取每月58元收費。
在家庭共享計劃上，JOOX總月費66元，也是各平台最低，不過Spotify、Apple Music 、YouTube Music 3大海外平台最多可讓5人或6人參與，如有「家人」一同夾錢，平均月費可在20元以下，較JOOX最低的22元更便宜。
JOOX方面就指，一家三口的小家庭在香港十分常見，過去三年的平均家庭住戶平均人數為2.8，稱計劃是為香港用戶度身訂造。
參與JOOX 家庭共享計劃，主帳戶與另外兩位成員會有三個獨立的帳戶，用戶可同時享受高清音樂又不會混合各自的歌單，收聽JOOX歌庫內超過3,000萬首歌、Hi-Fi無損歌曲、無限歌曲下載及無廣告間斷等音樂娛樂體驗。
疫情下「唱K」作品增26%
JOOX較其他平台特別就是設有「唱K」功能－JOOX K plus服務，並指疫情下香港用戶在使用K歌功能（即收聽作品、瀏覽K歌頁面等）的總時間上升43%，而唱K作品數量就增加26%。
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編輯：麥德銘