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日本政府派布口罩給孕婦　NHK：50萬隻中有六成不達標

環球政經 20:01 2020/04/28

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新冠狀病毒疫情在日本持續蔓延，目前已突破1.3萬宗確診病例，本月初日本首相安倍晉三曾表示，將向全國所有家庭派發棉布口罩，每戶可獲派兩個。但近來有民眾反映收到的口罩有許多殘次品，派發給孕婦的口罩更發現有污漬、毛髮等。

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日本放送協會（NHK）報導，截至周二（28日），發放給孕婦的50萬片口罩中有30萬隻被發現有缺陷，即佔到總量的六成。據路透社報導，日本政府近來耗資4.3萬美元，向每戶家庭提供兩片可清洗、重複使用的口罩，但政策實施幾天後，便有民眾投訴口罩含有髒污或瑕疵，其中多數是孕婦收到的棉布口罩。

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日本衛生部暫未有回應，但日本厚生勞動相加藤勝信在記者會上指，所有口罩的安全性都會得到驗證，並表示，「最優先的事情是要確保口罩品質，讓孕婦安心使用」。日本政府委託了5家公司生產口罩，其中三家負責生產給孕婦的口罩，包括伊藤忠、興和及紡織企業MATSUOKA。興和、伊藤忠已經開始回收部份尚未派發的口罩，MATSUOKA則指，未收到政府報告指其口罩有問題。

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撰文 : 國際組

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