Netflix成疫市贏家　惟經濟衰退成最大危機

▲ Netflix首季新增訂戶1580萬人，創紀錄新高。

新冠肺炎在全球大流行，各國實施社交隔離政策，令更多人留在家中，Netflix訂戶人數急升，成為疫情贏家。不過，有分析指出，經濟衰退下，可能是Netflix終結的開始。

受惠疫情，Netflix首季新增訂戶1580萬人，創紀錄新高。今年以來，Netflix股價上升逾3成，遠跑贏標普500指數12%跌幅。Netflix過去利用低利率的優勢，借入了數以十億美元計的金錢來拍攝劇集、節目。Netflix原創作品大受歡迎，使公司在市場取得高估值。然而，在經濟危機下，投資者要求新訂戶帶來利潤，而債權人要求還款，惟Netflix卻幾乎沒有資產。

目前美國失業人數逾2600萬人，當衰退步近，人們需要節縮開支時，Netflix料成為被放棄選項的頭幾位。這意味Netflix今年稍後時間或明年增長可能放緩。疫情過後，Netflix能否維持目前的訂戶人數將會是關鍵。

Netflix目前在亞洲擁有1,990萬用戶，在擁有拉丁美洲3,430萬客戶，英語以外的市場成為發展關鍵。

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編輯：吳敏芳