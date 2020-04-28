【阿里巴巴】螞蟻金服員工控訴評論蔣凡事件被炒 螞蟻：因績效不達標

▲ 螞蟻金服前員工控訴因在內網評論蔣凡事件微博控評被解僱，螞蟻金服指是因該名員工績效不達標。

阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓總裁蔣凡陷入與網紅張大奕的桃色醜聞，早前更有消息指社交平台微博將蔣凡事件的微博熱搜及關鍵詞撤下。內地媒體報道，同系螞蟻金服前P8（高級專家）職級員工李超今日發文指，自己因在內網發帖質疑蔣凡事件微博控評，被公司單方面解除勞動合同。

該名員工主管、螞蟻金服體驗技術部負責人王保平則回應表示，李超是因為連續三次績效不達標，經整改不符合團隊要求，才被解僱。

【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」

【互聯網罵戰】微博秒刪阿里蔣凡貼文 惹網民轉騰訊百度掀罵戰

李超在文章中指，自己不時會在阿里巴巴和螞蟻金服員工內部交流論壇發帖，蔣凡事件後，曾經在內網發表了一些看法，瀏覽量據說已破10萬，「卻等來了一紙勞動合同解約書」。

王保平則表示，單方面解除合約，而不是由李超主動提出離職，是因為在整個溝通過程中，李超一直改變主意、拖延時間。他指，李超的績效自2018年起一直不達標，公司早已開始和李超協商解除勞動合同，並形容本次為「遲到180天的解約」。

王保平又指，李超入職後的確在內網有很多言論，相關言論從來沒有被刪除，阿里內網始終鼓勵暢所欲言，這些年來內網上即使給創始人、合夥人扣分甚至實名反對的聲音也不絕於耳，但從未有人因言獲罪，「故意把自己因為績效不好而引起的離職和內網言論掛鉤，這是誅心。」

相關文章：

【夫妻的世界】淘寶蔣凡太太：再來招惹我老公就不客氣了 蔣凡致歉請公司調查

【螞蟻金服持股】網商銀行去年盈利升9成 不良貸款率1.3%

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：陳健婷