▲ 【糧食危機】美屠場停工 成年豬滯留農場 母豬被迫墮胎

美國疫情衝擊豬肉包裝行業，工廠停工，無人加工原隻豬，農夫需尋找更大地方，安放已成年的豬。艾奧瓦州農夫范貝克（Al Van Beek）表示，希望盡快運走成年豬，為7500隻小豬騰出空間生產。范貝克為了慳位，已指示員工幫懷孕的母豬打針墮胎。

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【糧食危機】數百萬牲口恐浪費 泰森警告供應鏈斷裂

范貝克與其他農夫稱，他們別無他選，只能捨棄牲畜，因農場位置不足或無錢再養活牲畜。

自4月以來，全球最大的豬肉生產商史密斯菲爾德食品 (Smithfield Foods)、食品加工商嘉吉 (Cargill)、JBS USA及泰森食品（Tyson Foods）在北美的20個屠場停工，引發肉類短缺的憂慮。

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全球糧食供應鏈被打亂，即使工廠復工，都難以即時扭轉局面。泰森食品憂慮，數以百萬牲口恐會因此浪費。豬所受的衝擊尤甚大，與牛不同，不能在戶外養殖。豬肉生產每日大減3分1，范貝克正是受害者之一。

范貝克對浪費牲口感到惋惜，無奈地稱：

我們無處可養豬，可以做些什麼？

在艾奧瓦（Iowa），農夫梅耶（Dean Meyer）是9個生產商的一員，他們每周至少安排5%（約125隻）幼豬安樂死。梅耶指出，可能會增加殺豬數量，直至有地方養殖，而他主要殺母豬。

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