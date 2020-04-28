【疫市營商】新地商場向DSE考生贈6000份禮物　另設Whatsapp外賣專線

▲ 該6000份禮品包括罐裝咖啡、寶礦力、能量Bar、消毒搓手液、消毒濕紙巾等。（新地提供圖片）

今屆中學文憑試在疫情中開考，考生壓力倍大。 新地12大商場冀為考生打氣，準備合共6000份禮品予應屆考生。同時，一眾商場亦設立Whatsapp外賣專線，一個短訊即可瀏覽商場內食肆的餐牌及優惠，並可預先落單。

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該6000份禮品包括罐裝咖啡、寶礦力、能量Bar、消毒搓手液、消毒濕紙巾等。由4月30日起至5月31日，應屆考生只要出示有效准考證，即可於遍佈香港、九龍及新界的12大商場免費換禮品。12大商場包括東港城、上水廣場、Mikiki、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場。

▲ 由4月30日起至5月31日，應屆考生只要出示有效准考證，即可於遍佈香港、九龍及新界的12大商場免費換禮品。

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另外，一眾商場亦設立Whatsapp外賣自取查詢專線，一個短訊即可迅速瀏覽商場內食肆的餐牌及優惠。客戶亦可透過Whatsapp內指示方法預先下單外賣自取，省卻等候時間。The Point by SHKP會員更可於多個商場賺取積分及換取商場現金券，盡享多重獎賞。



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責任編輯：葉泳珊

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