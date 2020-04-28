傳iPhone 12生產需延遲一個月　Touch ID有望回歸？

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蘋果（Apple）早前推出新版 iPhone SE，手機不但採用與 iPhone 8相似的機身設計，更配備 Touch ID 指紋辨識功能，不少果粉都希望新iPhone亦可使用Touch ID功能。最近有消息傳出， iPhone 12將有機會推出Touch ID指紋辨識。
據外國科技網站 《MacRumors》報道，Apple打算在iPhone 12系列加入 Touch ID 指紋辨識技術，預計會適用於高階機款。不過，Touch ID並不是採用實體的按鍵，而是使用屏下指紋辨識技術。
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另外，新冠肺炎疫情衝擊全球製造業，《華爾街日報》報道引述消息指，iPhone 12 生產程序將會延遲一個月，預計蘋果在下半年的生產數量將削減多達20%，若消息屬實，蘋果若維持在9月推出新機，可能會出現缺貨情況，或有機會延遲開賣。
市場預期蘋果將會今年秋季推出 iPhone 12 系列新機，外界消息指出，今年發布的 iPhone 12 系列將會提供四款機型，屏幕尺寸包括有5.4吋，兩款6.1吋以及一款6.7吋。預計所有機款會支援5G網絡，並配備OLED屏幕。
責任編輯：李寶如
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