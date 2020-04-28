傳iPhone 12生產需延遲一個月　Touch ID有望回歸？

▲ 蘋果（Apple）早前推出新版 iPhone SE，手機不但採用與 iPhone 8相似的機身設計，更配備 Touch ID 指紋辨識功能，不少果粉都希望新iPhone亦可使用Touch ID功能。最近有消息傳出， iPhone 12將有機會推出Touch ID指紋辨識。

蘋果（Apple）早前推出新版 iPhone SE，手機不但採用與 iPhone 8相似的機身設計，更配備 Touch ID 指紋辨識功能，不少果粉都希望新iPhone亦可使用Touch ID功能。最近有消息傳出， iPhone 12將有機會推出Touch ID指紋辨識。

據外國科技網站 《MacRumors》報道，Apple打算在iPhone 12系列加入 Touch ID 指紋辨識技術，預計會適用於高階機款。不過，Touch ID並不是採用實體的按鍵，而是使用屏下指紋辨識技術。

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另外，新冠肺炎疫情衝擊全球製造業，《華爾街日報》報道引述消息指，iPhone 12 生產程序將會延遲一個月，預計蘋果在下半年的生產數量將削減多達20%，若消息屬實，蘋果若維持在9月推出新機，可能會出現缺貨情況，或有機會延遲開賣。

市場預期蘋果將會今年秋季推出 iPhone 12 系列新機，外界消息指出，今年發布的 iPhone 12 系列將會提供四款機型，屏幕尺寸包括有5.4吋，兩款6.1吋以及一款6.7吋。預計所有機款會支援5G網絡，並配備OLED屏幕。

責任編輯：李寶如

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